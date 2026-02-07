أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي عن تنظيم دورة دولية قوية خلال شهر مارس المقبل، في إطار استعدادات المنتخبات الوطنية للبطولات القارية المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد الدورة مشاركة منتخبي بولندا والتشيك مواليد 2006، إلى جانب منتخبي مصر مواليد 2006 و2008، في احتكاك دولي قوي يستهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج إعداد المنتخبات المصرية استعدادًا لبطولة إفريقيا المقبلة، حيث يحرص اتحاد اليد على توفير مواجهات قوية أمام مدارس أوروبية متميزة، لاكتساب الخبرات وتقييم مستويات اللاعبين قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

ويُنتظر أن تمثل الدورة فرصة مهمة للأجهزة الفنية للوقوف على مستويات العناصر المختلفة، وتجربة الخطط الفنية، في ظل استراتيجية الاتحاد لإعداد جيل قوي قادر على مواصلة النجاحات التي تحققها كرة اليد المصرية على المستويين القاري والدولي.