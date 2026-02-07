باريس تتظاهر تضامنا مع فلسطين والسودان وفنزويلا وترفع شعارات ضد القمع والتمييز

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مظاهرة للتضامن مع شعوب فلسطين والسودان وفنزويلا في وجه "التمييز والقمع".

وجاءت المظاهرة استجابة لنداء جمعيات ومنظمات، شارك فيها مئات المتظاهرين تعبيرا عن احتجاجهم على "التمييز والقمع" الذي يتعرض له شعوب تلك الدول.

وأكد المتظاهرون تضامنهم مع شعوب فلسطين والسودان وفنزويلا، رافعين بأيديهم لافتات كتبت عليها من قبيل "قاطعوا إسرائيل"، حاملين أعلام فلسطين وفنزويلا.

وتأتي هذه المظاهرة، في وقت تخرق إسرائيل فيه يوميا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.



