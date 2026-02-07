برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي

أصدر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، بيانا رسميا انسحابه من مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وذكر برشلونة في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني: " يعلن نادي برشلونة بموجب هذا البيان أنه قام اليوم بإخطار شركة دوري السوبر الأوروبي) والأندية المعنية رسميا بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي".

يذكر أن نادي برشلونة كان من بين الأندية المؤسسة لمشروع دوري السوبر الأوروبي، مع ريال مدريد الإسباني.

وتعد بطولة دوري السوبر الأوروبي، مسابقة كرة قدم سنوية مقترحة للأندية يتنافس عليها 20 ناديا أوروبيا، حيث تم تصميم هذا الدوري ليضم 15 ناديا مؤسسا، يشاركون بشكل دائم في تلك المسابقة، مع 5 أندية أخرى تتغير في كل موسم، بناء على الأداء في الموسم الأخير من الدوريات المحلية الأوروبية.