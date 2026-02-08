زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو

قال الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة تقترح الانتهاء من كل المفاوضات اللازمة لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في يونيو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر زيلينسكي، للصحفيين في إحاطة صحفية في ساعة متاخرة من أمس الجمعة "نحن ندرك أن الشئون الداخلية الأمريكية لها أثر وستصبح حتما أكثر أهمية بالنسبة إليهم"، مشيرا إلى أن انتخابات التجديد النصفي التي ستنعقد في نوفمبر ستكون محل تركيز كبير تركيز للإدارة.

وأضاف زيلينسكي، أن الجولة المقبلة من محادثات السلام التي ترمي إلى إنهاء العملية الروسية المستمرة منذ أربع سنوات قد تنعقد في غضون أسبوع، وسط اقتراح هدنة جديدة، وأشار إلى أن "الفريق الأوكراني قد قبل الدعوة بالفعل".

وتابع قائلا إن واشنطن نصحت أوكرانيا وروسيا مجددا بتعليق استهداف البنى التحتية للطاقة "كبادرة لخفض التصعيد"، وهو ما قبلته أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، أنه في حال عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد في يونيو، فمن المرجح أن تمارس إدارة ترامب ضغوطا على كلا الجانبين للوفاء به.

وتابع "إنهم يؤكدون رغبتهم في إنجاز كل شيء بحلول يونيو، وسيبذلون قصارى جهدهم لإنهاء الحرب، كما يطالبون بجدول زمني واضح لكافة الخطوات".

وكشف الرئيس الأوكراني، النقاب عن أن الولايات المتحدة اقترحت عقد الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية الأسبوع المقبل على أراضيها لأول مرة، ومن المرجح أن تكون في ميامي، مؤكداً: "لقد أكدنا مشاركتنا بالفعل".

كما أوضح زيلينسكي، أن روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحا اقتصاديا بقيمة 12 تريليون دولار، أطلق عليه اسم "حزمة ديمترييف" نسبة إلى المبعوث الروسي كيريل ديمترييف، مشيرا إلى أن الصفقات الاقتصادية الثنائية مع الولايات المتحدة تشكل جزءاً من عملية التفاوض الأوسع نطاقاً.