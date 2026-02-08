تاكايتشي تأمل في تحقيق فوز كبير مع بدء التصويت في انتخابات اليابان

فتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد في الانتخابات البرلمانية اليابانية التي تأمل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن تمنح حزبها المتعثر فوزا كبيرا بما يكفي للمضي قدما في أجندة سياسية محافظة طموحة.

وتتمتع تاكايتشي بشعبية هائلة، لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي حكم اليابان معظم العقود السبعة الماضية، لا يتمتع بذلك. وقد دعت إلى هذه الانتخابات المبكرة اليوم الأحد على أمل تغيير هذا الوضع.

وترغب رئيسة الوزراء في إحراز تقدم في أجندة يمينية تهدف إلى تعزيز اقتصاد اليابان وقدراتها العسكرية مع تزايد التوترات مع الصين. كما أنها ترعى العلاقات مع حليفها الأمريكي الحيوي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله أحيانا.