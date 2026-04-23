حماس: جريمة الاحتلال في شمال غزة تؤكد استمرار حرب الإبادة وعجز مجلس السلام

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، والتي استهدفت الأطفال بشكل مباشر، تمثل دليلًا جديدًا على استمرار حرب الإبادة، واستمرار نشر الموت في مختلف مناطق القطاع دون توقف.

وشدد قاسم، في بيان اليوم الخميس، على أن قصف طائرة مسيّرة لمجموعة من المواطنين في ساحة عامة في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، يمثل جريمة جديدة ضمن مسلسل المجازر والانتهاكات المستمرة.

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن هذه الجريمة تكشف عن عجز متزايد لما يُعرف بـ«مجلس السلام» عن إلزام الاحتلال بوقف خروقاته أو تنفيذ التزاماته ضمن أي اتفاقات قائمة، مضيفًا أن هذه الجرائم تعكس بوضوح أن الآلة العسكرية للاحتلال هي المسئولة عن ارتكاب أعمال الإبادة، وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

وطالب قاسم الوسطاء والدول الضامنة و«المشاركين فيما يسمى مجلس السلام»، بالوقوف أمام مسئولياتهم بإلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

واستشهد شاب وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس في قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب يحيى أبو شلهوب وإصابة ثلاثة آخرين عقب استهداف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة المسلخ جنوب خان يونس.

كما أصيب شخص بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت منطقة دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد ساعات على قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أسفر عن 5 شهداء بينهم ثلاثة أطفال، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا.

وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي، بوصول جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من الإصابات بينهم حالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال في منطقة مشروع بيت لاهيا.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، أن الشهداء الذين تم استهدافهم هم: عبود محمود العابد، وعلاء نبيل حسين بعلوشة، ومحمد بهاء نبيل بعلوشة، وأنس إيهاب أبو فول، وصلاح محمود العابد.

وقال شهود عيان، إنّ مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعًا لفلسطينيين في ساحة مسجد القسام بالمنطقة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى. وأضافوا أن مركبات إسعاف تابعة للخدمات الطبية نقلت الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء.