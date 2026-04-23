الخميس 23 أبريل 2026 12:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

النتـائـج تصويت

الأمير هاري يجري زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 11:52 ص | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 11:52 ص

زار الأمير هاري، أوكرانيا "لتذكير المواطنين في بلادها و المواطنين في أنحاء العالم" بحرب البلاد مع روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن شبكة "إي تي في نيوز" قامت بتصوير هاري لدى وصوله إلى محطة السكة الحديد في كييف صباح اليوم الخميس، قادما على متن قطار من بولندا، حيث قام بتحية الناس على الرصيف.

ونقلت الشبكة، عنه القول: "من الجيد العودة إلى أوكرانيا".

وقال الدوق، إنه أراد "تذكير المواطنين في بلاده والمواطنين في أنحاء العالم بما تواجهه أوكرانيا ودعم المواطنين والشركاء الذين يقومون بعمل استثنائي كل ساعة في كل يوم في ظروف بالغة الصعوبة".

ووصف هاري، أوكرانيا بـ"الدولة التي تدافع بشجاعة ونجاح عن الجناح الشرقي لأوروبا"، و قال: "من المهم ألا نغفل عن أهمية ذلك".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك