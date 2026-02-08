إندونيسيا تطلق شراكة تعليمية ثلاثية مع كندا والإمارات لتعزيز جودة المعلمين

أطلقت وزارة التعليم الأساسي والثانوي الإندونيسية شراكة ثلاثية مع جامعة ماكجيل الكندية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز جودة المعلمين وتطوير النظم المدرسية ودعم الدبلوماسية التعليمية، وذلك من خلال برنامج يمتد لخمس سنوات.

ويحظى البرنامج الذى تم إطلاقه أمس الجمعة بدعم من منحة تحولية مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الإماراتية إلى جامعة ماكجيل، ويهدف إلى تسريع التطوير المهني للمعلمين وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم شامل وعالي الجودة على مستوى البلاد، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال وزير التعليم الأساسي والثانوي عبد المعطي إن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز كفاءة المعلمين، وبناء القدرات القيادية، وتقوية نظم دعم التعليم، بما يتيح تعلما مستداما وعالي الأثر لعدد أكبر من الطلاب الإندونيسيين.

وأضاف الوزير في تصريح أدلى به في جاكرتا: "تسخر هذه الشراكة الخبرات متعددة التخصصات والمنح الدراسية لإحداث تغيير اجتماعي والاستجابة للاحتياجات المستقبلية في مجالات الاستدامة والهندسة والصحة وتدريب المعلمين".

ويحمل البرنامج اسم "برنامج قادة المستقبل الإماراتي–الإندونيسي"، ويستند إلى مذكرة تفاهم وُقعت بين الوزارة وجامعة ماكجيل في أول ديسمبر 2025.

وينص الاتفاق على إطار للتعاون في مجالات تنمية القيادة وتدريب المعلمين وتصميم المناهج والتقييم والابتكار في التعلم والبحث العلمي والرصد والتقييم وتبادل المعرفة.