جهاز تنظيم الاتصالات: تحسن الخدمات من العام المقبل مع بدء تشغيل الترددات الجديدة

قال محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن صفقة الترددات التي وقّعتها مصر مع شركات الاتصالات، بقيمة 3.5 مليار دولار، خطوة هامة لتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول ودعم شبكات الجيل الخامس بالترددات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، اليوم السبت، أن الحصة السوقية لكل شركة تختلف، فكل منها تقدمت بطلب الحصول على كمية الترددات التي تتناسب مع قدرتها الاستثمارية.

ولفت إلى أن الترددات الجديدة تمثل أهمية خاصة لشبكات الجيل الخامس، بعد أن كانت الترددات السابقة مخصصة بالأساس لأجيال الاتصالات الثاني والثالث والرابع.

وأوضح وتابع أن الجهاز طرح تراخيص الجيل الخامس في يونيو الماضي، وكانت في ذلك الوقت دون ترددات، ما يبرز أهمية الصفقة الحالية، خاصة في ظل احتياج جميع شركات الاتصالات، المحلية والدولية، إلى كميات كبيرة من الترددات، مع ارتفاع الاستهلاك السنوي لخدمات الهاتف المحمول بنسبة تتجاوز 75%.

ولفت إلى أن قيمة الصفقة، البالغة 3.5 مليارات دولار، ستُسدد بالكامل بالدولار لصالح الدولة، إلى جانب استثمارات كبيرة تنفذها شركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

وأردف إلى أن الصفقة تشمل أكثر من 410 ميجاهرتز من الترددات، وهو ما سيسهم في إحداث تحسن كبير في جودة الخدمات فور دخول هذه الترددات إلى الخدمة، لافتًا إلى أن خطة السداد والتنفيذ تمتد ضمن خطة خمسية من 2026 إلى 2030، وتشمل الترددات ومكونات أخرى مرتبطة بتطوير الشبكات.

وأوضح أن تحسين الخدمة يتطلب التوسع في بناء الأبراج وزيادة الترددات، مشيرًا إلى أن الترددات الجديدة ستدخل الخدمة تدريجيًا خلال السنوات الـ 5 المقبلة، ومع كل تردد جديد يتم تشغيله سيشعر المواطن بتحسن ملموس في الخدمة، بالتوازي مع زيادة عدد الأبراج التي يتم بناؤها، حيث يتم إنشاء أكثر من 3 آلاف برج سنويًا.

الترددات الجديدة تعادل ما دخل خلال 30 سنة

واستكمل أن دخول هذه الكميات الكبيرة من الترددات يعادل ما أُدخل إلى الخدمة على مدار نحو 30 سنة، مؤكدًا أن المواطنين سيلاحظون تحسنًا واضحًا في خدمات الهاتف المحمول بدءًا من العام المقبل مع بدء التشغيل الفعلي للترددات الجديدة.

وتطرق إلى قرار حجب لعبة "روبلوكس" قائلاً إنه صدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا للقانون، هو الجهة الفنية المختصة بتنفيذ قرارات الجهات القضائية ورالمجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا أنه تم تنفيذه بالفعل، واللعبة محجوبة حاليًا على جميع الشبكات الأرضية والهاتف المحمول، وأنهم يتعاملون أيضًا مع التطبيقات الخاصة بخدمات VPN، ومع وجود بعض التحديات الفنية والثغرات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر محمد علي في القاهرة، مراسم توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



