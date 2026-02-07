شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة حاشدة داعمة لفلسطين تنديدا بالجرائم الإسرائيلية، خرجت تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وذكر مراسل الأناضول أن مئات الأشخاص تجمعوا في حي فيدينغ في برلين، وساروا إلى ساحة ليوبولد مرددين هتافات تضامنية مع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وبالحرية للشعب الفلسطيني.

وأعربوا عن استنكارهم للدعم الذي تقدمه السلطات الألمانية لإسرائيل، وخاصة في مجال التسليح، رغم الجرائم التي ترتكبها في فلسطين.

وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، تدخلت قوات الشرطة الألمانية لفض المتظاهرين في ساحة ليوبولد، واعتقلت ما لا يقل عن 4 أشخاص.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري في غزة منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.