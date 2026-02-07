السجن 3 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لشاب في الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات؛ لإدانته بالتعدي على مصمم جرافيك وإحداث عاهة مستديمة له، بسبب نزاع عائلي حول قطعة أرض بمنطقةالوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 11652 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهم "حسام . ا"، أنه تعدى عمدًا على المجني عليه "محمد . ي" ضربا، إثر خلاف عائلي سابق فيما بينهما بأن سدد له عدة ضربات بالأيدي بخاتم استقرت بوجهه وأنفه، ما أحدثت إصابته بعاهة مستديمة و كسر بالأنف.

وشهد المجني عليه مصمم جرافيك في التحقيقات أنه على إثر خلف عائلي سابق فيما بينه وبين المتهم، وحال تواجده رفقة والده بمحل عملهما قطعة أرض، فوجيء بحضور المتهم إليه ونشب بينهما مشادة كلامية على إثرها تعدى المتهم عليه ضربا بالأيدي بخاتم يرتديه، ما تسبب في إصابته بكسر في الأنف.