حماس تعلن استكمال الإجراءات المطلوبة لنقل الحكم إلى لجنة إدارة غزة

جدد المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» حازم قاسم، الدعوة لكل الأطراف بالعمل للضغط على الاحتلال للسماح بدخول اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة إلى القطاع، حتى تباشر عملها، لبدء عملية الإغاثة العاجلة.

وأكد في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، أن «الحركة استكملت كل الإجراءات المطلوبة؛ من أجل نقل الصلاحيات والحكم في جميع مجالاته إلى هذه اللجنة».

وأوضح أن «هناك جهة تشرف على عملية التسليم مكونة من الفصائل والمجتمع المدني والعشائر، وجهات دولية أيضاً، حتى نكون أمام عملية تسليم كاملة شفافة وراقية».

وذكر أن «عجز المجتمع الدولي والوسطاء والولايات المتحدة عن السماح لهذه اللجنة بالدخول إلى قطاع غزة، يُفقد الثقة في كل الحديث عن استتباب الهدوء وتحقيق السلام وتشكيل المجالس من أجل استقرار الأمور في القطاع».

وأضاف: «على هذه الأطراف جميعاً أن تثبت قدرتها على الفعل ومصداقية ما تدعيه من تحقيق السلام وتشكيل مجالس له، عبر السماح لهذه اللجنة بالدخول والعمل هنا داخل القطاع وضمان نجاح عملها في المستقبل».

وتتوالى الجهود المصرية لدعم «لجنة إدارة قطاع غزة» على أمل أن تبدأ أعمالها في القطاع، بهدف تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي بدأت قبل نحو أسبوعين.

وفي العاصمة السلوفينية ليوبليانا، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في جلسة حوارية للجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، مع وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا تانيا فايون، الدعم المصري الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث.

وأشار عبد العاطي، خلال الجلسة التي حضرها وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين، إلى أهمية الدور المنوط بها في إدارة الشئون اليومية لسكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال المرحلة الانتقالية، مشدداً على أهمية مواصلة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

كما شدد عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، الجمعة، على «أهمية دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع»، موضحاً أن «ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وتخضع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعقد اللجنة - برئاسة شعث - اجتماعاتها في القاهرة منذ الكشف عنها، الشهر الماضي؛ ولم تدخل قطاع غزة حتى الآن.