فرانس برس: إيران توقف 11 شخصا مرتبطين بحزب كردي محظور على خلفية أعمال تخريب

أوقفت السلطات الإيرانية، 11 شخصًا مرتبطين بحزب كردي محظور للاشتباه بارتكابهم أعمال "تخريب"، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي السبت.

ويأتي اعتقال الموقوفين المرتبطين بـ"حزب الحياة الحرة الكردستاني" (بيجاك)، عقب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها الجمهورية الإسلامية اعتبارا من أواخر ديسمبر، قتل خلالها الآلاف بينهم عناصر من قوات الأمن، وفق وكالة فرانس برس.

وشنّ الحزب منذ تأسيسه عام 2004، وهو متفرع من حزب العمال الكردستاني، عمليات ضد القوات الإيرانية، وتصنّفه الجمهورية الإسلامية "منظمة إرهابية"، مثلها مثل الولايات المتحدة وتركيا.

وأوردت وكالة فارس للأنباء أن الموقوفين الذين اعتُقلوا في غرب إيران كانوا "على تواصل مباشر مع عناصر من بيجاك، يسعون إلى إطلاق أعمال تخريب والإخلال بأمن السكان".

ونقلت عن القيادي في الحرس الثوري محسن كريمي قوله "تم تحديد هوياتهم واعتقالهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ العملية".

وأقرت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من قوات الأمن أو المارة الذين استهدفهم من تصفهم طهران بإرهابيين تدعمهم الولايات المتحدة وإسرائيل.

غير أن منظمات حقوقية خارج إيران، قدّمت حصيلة مضاعفة تقريبا، مشيرة الى أنها تواصل التحقق من آلاف الحالات الأخرى. وأكدت أن معظم القتلى هم محتجون قضوا بنيران قوات الأمن.