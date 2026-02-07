الجيش السوداني يعلن صد هجوم لـ الدعم السريع بالنيل الأزرق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش السوداني، السبت، صد هجوم لـ"قوات الدعم السريع" على منطقة السلك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وأفاد في بيان، بأن "قوات الفرقة الرابعة مشاة للجيش سحقت التمرد (الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية - شمال) في محور منطقة السلك بولاية النيل الأزرق، وتمكنت من دحر المرتزقة، وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار إلى أن "الفرقة الرابعة ستظل سدا منيعا في وجه كل محاولات العبث بأمن واستقرار المنطقة".

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر عن "قوات الدعم السريع" أو "الحركة الشعبية" أي تعليق بهذا الخصوص.

وفي 25 يناير الماضي، تصدي الجيش السوداني لهجوم من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية ـ شمال المتحالفة معها على منطقتي "السلك وملكن" بولاية النيل الأزرق.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية ـ شمال الحكومة منذ عام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي للإقليميين "جنوب كردفان والنيل الأزرق".

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات "الدعم السريع" الجيش بسبب خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.