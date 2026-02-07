لابيد يتهم نتنياهو بالتقصير في 7 أكتوبر: كان يعلم بالمخاطر وتجاهل التحذيرات

ردّ رئيس المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن أحداث 7 أكتوبر، مؤكدًا أن نتنياهو كان على علم مسبق بالمخاطر الأمنية التي سبقت الهجوم، ومتسائلًا كيف يمكن لرئيس الوزراء الادعاء بعدم معرفته أو أن أجهزة الأمن أخفت عنه حجم التهديدات، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

ولفت لابيد إلى أنه حضر اجتماعات أمنية مع نتنياهو قبل اندلاع الأحداث، واطّلع على تحذيرات استخباراتية واضحة حول احتمال تصعيد واسع في عدة مناطق، بما فيها قطاع غزة، معتبرًا أن تجاهل نتنياهو لهذه التحذيرات كان السبب الرئيسي في فشل الاستعدادات.

وأضاف أن سياسة نتنياهو في دعم حركة حماس كقوة موازنة للسلطة الفلسطينية، وتجاهله للتحذيرات والفرص المحتملة لاستهداف قيادات الحركة، ساهما في تفاقم الوضع الأمني، مشددًا على أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات دبلوماسية أو عسكرية لتغيير الواقع في غزة.

وأشار لابيد إلى محاولات نتنياهو استخدام تسريبات غير قانونية لمستندات سرية لتفادي تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكدًا أن السرد الذي قدمه نتنياهو للجهات الرسمية تضمن معلومات مغلوطة ومؤقتة لتعزيز روايته الشخصية، بما في ذلك تأخر إجراء تقييمات الحالة الأمنية لساعات عدة صباح 7 أكتوبر، في حين تُظهر المراسلات والمستندات الرسمية عكس ذلك.

كما كشف لابيد عن ما وصفه بتضليل نتنياهو في ملفات الدعم القطري لحماس وإدخال العمال من غزة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء عمد إلى تعديل الحقائق لصالح روايته، وتجاهل معارضة أجهزة الأمن والمخابرات لعدد من الخطط والمقترحات.