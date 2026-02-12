ريابكوف: منفتحون على مساومات صارمة مع واشنطن لتسوية الأزمة الأوكرانية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف استعداد موسكو لخوض "مفاوضات صارمة" مع الولايات المتحدة في إطار البحث عن تسوية للأزمة الأوكرانية، إذا تطلبت الظروف ذلك.

وقال ريابكوف، خلال مشاركته في المنتدى العلمي الدولي "قراءات جيرينوفسكي"، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أسفر عن تفاهمات أولية بشأن مسارات التسوية، مشيرا إلى أن العملية التفاوضية المستمرة منذ ذلك الحين ينبغي أن تُفضي إلى نتائج تتوافق مع الإطار الذي تم التوصل إليه في أنكوريدج، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن هذا المسار "معقد لكنه صحيح"، ويهدف إلى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يمهد الطريق نحو السلام في أوكرانيا وتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأكد ريابكوف أن بلاده لا تبالغ في التفاؤل، لكنها مصممة على مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي على أساس المساواة الكاملة، مضيفا: "إذا اقتضى الأمر، سنمضي في مساومات صارمة".

وأشار إلى أن المفاوضات تواجه تحديات بسبب ما وصفه بـ"العداء الشديد" من جانب أوروبا، معتبرا أنها باتت "الراعي الرئيسي لنظام كييف والخصم المنظم لروسيا"، وأنها تمضي في مسار تعزيز التسلح والاستعداد لمواجهة عسكرية مع موسكو.

في سياق متصل، حذر ريابكوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، معربا عن قلق بلاده من حشد الولايات المتحدة مزيدا من المنظومات الهجومية في المنطقة.

وقال إن واشنطن "تزيد الضغط يوما بعد يوم، وتلوح باستخدام القوة، وتسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي في إيران"، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ عملية عسكرية أمريكية جديدة هناك.