استطلاع: غالبية الألمان تؤيد إجراء محادثات بين ميرتس وبوتين

كشف استطلاع حديث للرأي، أن غالبية كبيرة من الألمان تؤيد إجراء محادثات مباشرة بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 58% من الألمان قالوا إنهم يؤيدون إجراء مثل هذه المحادثات إلى حد ما أو بشكل كامل، بينما عارض ذلك 26% آخرون.

ويبرز التأييد لإجراء اتصالات مباشرة بين ميرتس وبوتين بشكل خاص داخل القاعدة الانتخابية لرئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، ميرتس.

فبحسب الاستطلاع، يؤيد 64% من ناخبي التحالف المسيحي هذه الخطوة، بينما يسجل أنصار حزب "اليسار" أدنى نسبة تأييد عند 47%.

ويدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل فشل جهود الوساطة الأمريكية حتى الآن، نحو إجراء الأوروبيين محادثات مباشرة مع بوتين. في المقابل أبدى ميرتس تحفظا حيال ذلك، وأشار مؤخرا إلى زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو، والتي أعقبتها بعد أيام "أعنف عمليات قصف وطالت مستشفى أطفال في كييف".

وقال ميرتس: "لا أريد إجراء محادثات تؤدي إلى مثل هذه النتائج، بل أريد دعم جميع المحادثات التي تخدم هدف إنهاء هذه الحرب".

وأكد ميرتس، أن الأوروبيين لن ينخرطوا في عملية تفاوض إلا بتنسيق فيما بينهم ومع أوكرانيا والولايات المتحدة، وإذا كان لذلك جدوى.

وأضاف ميرتس: "لكننا بالتأكيد لن نتخذ أي إجراءات فردية غير منسقة تؤدي إلى عكس ما نريد جميعا تحقيقه سويا".