قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجر مبنى ومنزلين في جنوب لبنان

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، مبنى ومنزلين بعد توغلها في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم أن "قوة معادية توغلت فجرا، إلى حي النورية وسط كفركلا وفجرت مبنى".

وأشارت إلى أن القوة توغلت أيضا فجرا إلى العديسة، وفخخت ونسفت منزلين عند أطراف البلدة لجهة وادي هونين.

ورغم اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات، كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.