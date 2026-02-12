بدء فرز الأصوات في انتخابات بنجلادش وسط مشاركة واسعة

انطلقت، اليوم الخميس، عملية فرز الأصوات في الانتخابات العامة ببنجلادش، عقب إقبال كثيف من الناخبين لاختيار حكومة جديدة، في أول اقتراع منذ الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة عام 2024 إثر انتفاضة قادها شباب "الجيل زد".

ورغم عدم صدور أرقام نهائية بعد، أفاد مسئول لجنة الانتخابات أختر أحمد بأن نحو نصف الناخبين أدلوا بأصواتهم في 36,031 مركز اقتراع من أصل 42,651 حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، أي قبل ساعتين ونصف من إغلاق الصناديق.

وتتجاوز هذه النسبة إجمالي المشاركة المسجلة في انتخابات 2024، التي بلغت 42%، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويرى محللون أن التوصل إلى نتيجة حاسمة يمثل عاملا أساسيا لاستقرار الحكم في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 175 مليون نسمة، بعدما أدت الاحتجاجات الدامية ضد حسينة إلى اضطرابات استمرت أشهرا وأثرت في قطاعات حيوية، أبرزها صناعة الملابس.

وبدأ فرز الأصوات في معظم المراكز عند الساعة 4:30 عصرا بالتوقيت المحلي فور إغلاقها، على أن تُعلن النتائج الأولية قرب منتصف الليل، فيما يُتوقع صدور النتائج النهائية صباح الجمعة.

ويتنافس في الانتخابات ائتلافان يقودهما حليفان سابقان: حزب بنجلادش الوطني وحزب الجماعة الإسلامية، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب الأول.

في المقابل، حُظر حزب رابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة، التي تقيم في الهند، ما فتح الباب أمام تحولات سياسية قد تؤثر في توازنات النفوذ الإقليمي، خصوصا مع تراجع العلاقات بين دكا ونيودلهي.

وتزامنا مع الانتخابات، أُجري استفتاء على حزمة إصلاحات دستورية تشمل إنشاء حكومة انتقالية محايدة خلال فترات الانتخابات، واعتماد نظام برلماني من مجلسين، وتعزيز تمثيل المرأة، وتقوية استقلال القضاء، وتحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين كحد أقصى.

ويتنافس أكثر من 2000 مرشح، بينهم عدد كبير من المستقلين، على 300 مقعد في مجلس الأمة، بمشاركة ما لا يقل عن 50 حزبا، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد. وتم تأجيل التصويت في دائرة واحدة بسبب وفاة أحد المرشحين.

وقال محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة التي تشكلت عقب إطاحة حسينة، بعد إدلائه بصوته: "ابتداءً من اليوم، لدينا فرصة لبناء بنجلادش جديدة مع كل خطوة نخطوها.. إنه يوم فرح ويوم تحرير ونهاية كابوسنا".