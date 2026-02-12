الرئيس الإيراني يدعو إلى تضميد الجراح بعد الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل الآلاف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مواطنيه للعمل على تضميد "الجراح" بعد الاضطرابات الدموية التي شهدتها البلاد.

وقال مساء أمس الأربعاء، خلال مراسم توزيع جوائز مهرجان فجر السينمائي السنوي: "لقد كانت جروحا مريرة، ولكن يجب تضميدها وليس تعميقها لتصل إلى حد العدوى".

وأضاف أنه من الضروري الآن النظر إلى الأمام والتصالح، بدلا من الاستمرار في الجدال وترك البلاد "للأعداء الأجانب".

وقاطع بعض الفنانين والفائزين مراسم الحفل تضامنا مع ضحايا أعمال العنف.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من 3000 لقوا حتفهم في أعمال العنف ما بين نهاية ديسمبر الماضي وبداية يناير الماضي.

وقدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عدد القتلى بأكثر من 7000 في أحدث تقاريرها.