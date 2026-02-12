ألمانيا ترشح أعلى رتبة عسكرية لديها لمنصب رئاسة اللجنة العسكرية للناتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدفع ألمانيا، بأعلى رتبة عسكرية في صفوف جيشها إلى سباق الترشح لمنصب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ذلك على هامش اجتماع للحلف في بروكسل اليوم الخميس.

وقال الوزير: "يسعدني للغاية أننا في جمهورية ألمانيا الاتحادية لدينا المفتش العام للجيش كارستن بروير ليكون مرشحا ممتازا لهذا المنصب".

وأضاف أن بروير اكتسب سمعة بفضل قدراته التحليلية وبعد نظره، لا سيما في ضوء الوضع التهديدي الحالي في أوروبا، مشيرا إلى أن بروير يحظى بتقدير كبير وله العديد من الداعمين.

وبحسب بيانات الناتو، من المقرر حسم خلافة شاغل المنصب الحالي جوزيبي كافو دراجوني خلال اجتماع للجنة العسكرية في كوبنهاجن في سبتمبر المقبل.

وسيتولى المرشح المنتخب مهامه في صيف 2027، ومن حيث المبدأ، يمكن لأي دولة عضو في الحلف التقدم بمرشح.

ويعد رئيس اللجنة العسكرية، إلى جانب القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، أكثر العسكريين نفوذا في الناتو، حيث يُعتبر المستشار العسكري الأهم للأمين العام للناتو.

كما يشكل حلقة الوصل التي تُرفَع عبرها توصيات رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الناتو إلى الهيئات السياسية لاتخاذ القرار.

كما تمر عبره التعليمات والتوجيهات إلى القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا وإلى المدير العام لهيئة الأركان العسكرية الدولية.

ويشغل بروير منصب المفتش العام للجيش الألماني منذ مارس 2023، وهو يشغل بذلك أعلى رتبة عسكرية في ألمانيا.

وتولى الجنرال البالغ من العمر 61 عاما المنصب خلفا لإبرهارد تسورن الذي شغله منذ أبريل 2018.

وقبل تعيينه مفتشا عاما للجيش الألماني، تولى بروير قيادة العمليات الإقليمية في الجيش الألماني التي أسسها بنفسه، كما عُرفَ بدوره رئيسا للجنة إدارة أزمة كورونا في ديوان المستشارية.

وقال بيستوريوس، إن بروير قدم خلال السنوات الماضية إسهاما كبيرا في تعزيز قدرة ألمانيا الدفاعية، وإنهما عملا معا على ضمان زيادة حجم القوات المسلحة وتحقيق تقدم في تجهيز الجنود.

وأضاف الوزير، أنه اتفق بسرعة كبيرة مع المستشار فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فاديفول على ترشيح بروير لهذا المنصب.