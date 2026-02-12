وزير التجارة الهندي: إعفاء صادرات المنسوجات من الرسوم إذا كانت المواد الخام من أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال في نيودلهي اليوم الخميس، إن صادرات المنسوجات الهندية إلى الولايات المتحدة سوف تكون بدون رسوم جمركية في حال كانت المواد الخام المستخدمة قادمة من الدولة الأمريكية.

وأضاف أن الهند سوف تحصل على نفس المزايا التي منحتها الولايات المتحدة لصناعة المنسوجات البنجلاديشية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يشمل الاتفاق التجاري بندا بشأن المزايا الجمركية إذا كانت الخيوط القطنية مصدرة إلى الهند من الولايات المتحدة.

ولا يشمل الاتفاق مع الولايات المتحدة ما بين 90% إلى 95% من منتجات المزارع الهندية.