أرسنال يتعادل مع برينتفورد ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي

سقط نادي أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه برينتفورد، في مباراة الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا التعادل، يصل رصيد أرسنال إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تقلص الفارق إلى أربع نقاط فقط بينه وبين مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

وفي الدقيقة 61، افتتح أرسنال التسجيل بعد كرة مقطوعة من لاعب برينتفورد وصلت إلى بييرو هينكابي الذي أرسل عرضية ارتقى لها نوني مادويكي وسجل برأسية قوية على يمين حارس برينتفورد كيليهر.

ورد برينتفورد سريعًا، واهتزت شباك أرسنال في الدقيقة 71 بعد رمية تماس طويلة قابلها سيف فان دن بيرج برأسية وصلت عند كين لويس بوتر، الذي سدد كرة رأسية قوية أسكنت الشباك، لتتعادل النتيجة 1-1.