ليبيا وتركيا تؤكدان دعم الاستقرار في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية - وزير الدفاع في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، جرى خلال المباحثات التي عقدت في العاصمة طرابلس تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء، أهمية تعزيز الجهود الدولية المنسقة لدعم المسار السياسي في ليبيا، بما يسهم في ترسيخ التوافق الوطني، ودفع العملية السياسية نحو حلول مستدامة تعزز الاستقرار وتحافظ على وحدة البلاد.

وأكد الجانبان، استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار في المنطقة.