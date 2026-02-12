استشهاد شاب وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال شمال ووسط غزة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمد سليم دبابش برصاص الاحتلال في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما أصيب أربعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأشار مراسل وكالة «وفا»، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبات الإسعاف أثناء محاولتها الوصول إلى الإصابات قرب دوّار الكويت جنوبي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,049 شهيدا، و171,691 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الخميس، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 شهداء انتشلت جثامينهم، و5 وإصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1,583، فيما جرى انتشال 724 جثمانا.