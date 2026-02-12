كييف تعلن إسقاط 16 صاروخا و197 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 15 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم/إس-300، وصاروخا واحدا من طراز كيه إتش-59/69، و197 من أصل 219 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم/إس-300 تم إطلاقها من مناطق بريانسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى صاروخ موجه جوا من طراز كيه إتش -59/69 تم إطلاقه من المجال الجوي للجزء المحتل من منطقة دونيتسك، و219 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، أوريل، ميليروفو، بريانسك، بريمورسكو-أختارسك، شاتالوفو الروسية وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكانت كييف وخاركيف ودنيبرو وأوديسا الأهداف الرئيسية للهجمات.

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 15 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم/إس-300، وصاروخ جو موجه واحد من طراز كيه إتش -59/69، و197 طائرة مسيرة من طرز مختلفة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 106 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق عدد من الأراضي والمقاطعات الروسية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 106 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط "24 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و21 طائرة مسيرة فوق مقاطِعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، إضافة إلى 13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تامبوف".

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "تم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة ليبيتسك، وجرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وتولا وسمولينسك وفولجوجراد، إضافة إلى إقليم كراسنودار، وكذلك طائرة واحدة مسيرة فوق مياه البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.