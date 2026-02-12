مد مواعيد العمل بنفق الأزهر خلال شهر رمضان

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وأكد صابر، اليوم الخميس، أنه سيتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار ٢٤ ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية.