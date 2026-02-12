حكماء المسلمين: الوقاية الفكريَّة وترسيخ الوعي الرشيد خطَّ الدفاع الأول لمواجهة خطابات الكراهية والعنصرية والتطرف

أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنَّ الوقاية الفكرية وترسيخ الوعي الرشيد يمثلان خطَّ الدفاع الأول في مواجهة كافة أشكال التطرف والعنصرية والإرهاب والإسلاموفوبيا.

وذكرمجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، الذي يوافق الثاني عشر من فبراير من كلِّ عام، إن التطرف العنيف وتصاعد خطابات الكراهية لا يرتبط بدينٍ أو ثقافةٍ بعينها، مؤكدًا أهميَّة تعزيز قيم المواطنة، وترسيخ ثقافة الحوار، واحترام التنوع، ونشر الوعي الديني المستنير، خاصَّة بين الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافًا من قبل الجماعات المتطرفة.

وأوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنَّ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وجميع الشرائع السماوية إنَّما جاءت لإسعاد الناس ولم تكن أبدًا بريدًا للكراهية والعنف والتطرف والإرهاب.

ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود لنشر ثقافة الحوار والتَّسامح والتَّعايش والسَّلام بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم، باعتبار ذلك السبيل الأنجع لحماية المجتمعات وصون كرامة الإنسان.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا حثيثة من أجل تفكيك الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وفي سبيل ذلك، عقد 7 جولات للحوار بين الشرق والغرب، وأطلق أكثر من 15 قافلة سلام دولية جابت قارات العالم.

كما نظم منتدى شباب صنَّاع السلام لتعزيز دور الشباب في نشر قيم السلام والتعايش الإنساني، وغيرها من المبادرات الرائدة، التي تُوِّجت بتوقيع الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخيَّة، في أبوظبي عام 2019.

ويجدِّد مجلس حكماء المسلمين التزامه بمواصلة جهوده في نشر قيم الأخوَّة الإنسانيَّة والسَّلام، والعمل مع الشركاء الدوليين لبناء مجتمعات يسودها الاحترام المتبادل، وتُصان فيها كرامة الإنسان، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى الإعلاء من صوت الحكمة ونشر قيم الحوار والتَّسامح والتَّعايش السلمي.