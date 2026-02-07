جيش الاحتلال يقصف محيط قرية سورية بريف القنيطرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، بـ3 قذائف محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ضمن الانتهاكات اليومية لسيادة البلد العربي.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بثلاث قذائف"، دون تفاصيل بشأن نتائج القصف.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن توغل أكثر من مرة في الصمدانية الشرقية، ضمن انتهاكاته المتواصلة في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتداءاته على سيادة سوريا.

تأتي هذه التطورات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في 6 يناير الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بوتيرة شبه يومية قصفه المتكرر للأراضي السورية، إلى جانب تنفيذ توغلات برية، لاسيما بريفي القنيطرة ودرعا، ويعتقل مواطنين ويقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي