أفاد مسؤول سوري، السبت، بغرق وتضرر 10 مخيمات للنازحين بريف محافظة إدلب شمالي البلاد، جراء الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن السلطات وجهت باتخاذ "إجراءات عاجلة".

جاء ذلك وفق تصريحات محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، نقلتها قناة "الإخبارية السورية" الرسمية.

وقال عبد الرحمن إن "الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة إدلب أدّت إلى غرق وتضرر أكثر من عشرة مخيمات للنازحين".

وأضاف: "وجّهنا كل الجهات المعنية باتخاذ إجراءات استجابة عاجلة، لحماية الأهالي المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية".

وأشار المحافظ إلى "فتح عدد من المدارس والمساجد لاستقبال العائلات المتضررة بشكل مؤقت".

كما لفت إلى "تحرك فرق الشؤون الاجتماعية لتقديم الأغطية والفرش والمستلزمات الضرورية للأهالي في المخيمات المتضررة".

وشدد على أن "المحافظة تتابع الوضع ميدانياً على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الخدمية والإنسانية، لضمان سرعة الاستجابة، والتخفيف من معاناة أهلنا المتضررين واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سلامتهم".

ويعيش قرابة مليون نازح سوري بالخيام في شمال البلاد، موزعين على ألف و150 مخيما، منها 801 بريف إدلب، و349 في ريف حلب، بحسب معطيات ميدانية.

وخلال سنوات الثورة السورية (2011- 2024)، هجر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ملايين المدنيين، إلى داخل البلاد وخارجها، بعضهم عاش في مخيمات بالشمال، ضمن ظروف قاسية.

ومع حلول فصل الشتاء تتجدد معاناتهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتسبب بغرق وتضرر خيامهم، وسط إطلاقهم مناشدات من أجل إعادتهم إلى بيوتهم وترميمها بعد تدميرها من قبل قوات الأسد.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).