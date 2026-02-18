اتهام شاب نمساوي متعاطف مع داعش بالتخطيط لهجوم على حفل غنائي لتايلور سويفت

تم توجيه تهمة إلى شخص يُشتبه في كونه متعاطفا مع تنظيم داعش بالتخطيط لشن هجوم على حفل غنائي للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في النمسا قبل عام ونصف.

وأعلن مكتب المدعي العام في فيينا اليوم الاثنين، أن الشاب النمساوي البالغ من العمر الآن 21 عاما، كان قد أعد لهجوم يستهدف العرض الأول من بين ثلاثة عروض كانت مقررة في بداية أغسطس 2024.

وكانت الحفلات قد أُلغيت في ذلك الوقت بمجرد علم السلطات بالهجوم المخطط له.

وشملت لائحة الاتهام جرائم إرهابية مزعومة والمشاركة في منظمة إجرامية وجرائم أخرى.

وفي حال إدانته، قد يواجه المشتبه به حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما.