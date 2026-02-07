السعودية تدين الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكرك العسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر اليوم السبت، الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وعلى حافلة تقل نازحين مدنيين في السودان، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

وكانت مصادر سودانية، أفادت بمقتل وإصابة مدنيين سودانيين بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان؛ جراء هجمات بالطائرات بدون طيار (درون) شنتها قوات الدعم السريع على قوافل مساعدات وأخرى تقل نازحين، في حين أكدت منظمة اليونيسف، مقتل 20 طفلا في يناير الماضي، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقال منسق العون الإنساني في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان لـ"الجزيرة"، إن 24 نازحا لقوا حتفهم وجرح العشرات جراء هجوم بمسيّرة تابعة للدعم السريع على حافلة تقل نازحين بمدينة الرهد.

وأكد المنسق، أن معظم القتلى من النساء والأطفال.

في غضون ذلك، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بقصف شاحنات إغاثة.

وقالت مصادر في الجيش لـ"الجزيرة"، إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون، بقصف شنته مسيّرات تابعة للدعم السريع على قافلة تحمل مساعدات غذائية، وأخرى تُقل ركابا مدنيين، في مدينة "أم روابة" بولاية شمال كردفان.