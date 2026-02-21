باكستان: هجوم في جنوبي البلاد يودي بحياة جنديين و5 مسلحين

‌قال ​الجيش الباكستاني، السبت، ⁠إن جنديين ​وخمسة مسلحين لقوا مصرعهم في هجوم ب​مدينة ​بانو ‌الواقعة في إقليم "​خيبر ⁠بختون ​خوا" جنوبي ‌البلاد.

ونقل تلفزيون "سما" الباكستاني عن بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش: "استهدفت مجموعة من المسلحين الإرهابيين موكب لقوات الأمن كان يجري عملية بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود إرهابيين، بينهم انتحاري"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وحددت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، المهاجمين بأنهم من حركة "طالبان باكستان" TTP، مشيرة إلى تمكنها من اعتراض مسلح يقود سيارة مفخخة، ما أحبط ما وصفه المسئولون، بأنه "مخطط خبيث لاستهداف المدنيين الأبرياء وعناصر إنفاذ القانون في مدينة بانو".

لكن وخلال العملية، حددت قوات الأمن الباكستانية موقع المسلحين واشتبكت معهم في تبادل كثيف لإطلاق النار، ما أودى بحياتهم، إلا أن المهاجمين، في خطوة وصفها بيان الجيش الباكستاني بـ"اليائسة"، فجروا سيارة.

ولفت البيان إلى أن انفجار السيارة، أودى بحياة المقدم شهزاده جول فراز (43 عاماً)، من سكان منطقة مانسهرا، إضافة إلى الجندي كرامات شاه (28 عاماً)، من سكان منطقة بيشاور.

واعتبر البيان أن نظام "طالبان" في أفغانستان، "فشل في منع استخدام أراضيه في عمليات إرهابية ضد باكستان"، مؤكداً أن باكستان "لن تتهاون في عملياتها ضد مرتكبي هذا العمل الشنيع والجبان".