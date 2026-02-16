منطقة اليورو تستهدف تعزيز الدور العالمي للعملة الأوروبية الموحدة

يسعى مسؤولو المالية في منطقة اليورو إلى توسيع الدور العالمي للعملة الأوروبية الموحدة، في ظل اضطراب الأسواق نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتراجع قيمة الدولار الأمريكي.

وقال وزير المالية اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس، الذي يرأس اجتماعات نظرائه في منطقة اليورو: "في ضوء الأحداث الجيوسياسية الأخيرة وفي سياقنا الجيوسياسي الراهن، ثمة مخاطر من احتمال استخدام النظام المالي والنقدي الدولي كأداة سياسية... لذا من الضروري بالنسبة لنا حماية الدور الدولي لليورو، فهو ذو أهمية بالغة لسيادة الاتحاد الأوروبي النقدية".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن أقوى خطوة له حتى الآن لتعزيز اليورو، بإعلانه في مطلع الأسبوع الحالي استعداده لتقديم سيولة باليورو للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ويعد هذا المقترح أحد الأفكار الواردة في ورقة أعدتها المفوضية الأوروبية قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل اليوم الاثنين.

تدعو الوثيقة، التي اطلعت عليها بلومبرج، إلى تعزيز دبلوماسية اليورو من خلال طمأنة الدول الشريكة بشأن إمكانية الوصول إلى العملة الموحدة.

ومع احتمال تراجع رغبة الولايات المتحدة في توفير سيولة بالدولار خلال فترات الأزمات، فإن تقديم سيولة مقومة باليورو للدول الشريكة قد يشكل إضافة قيمة لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي التجارية ويعزز الدور الدولي لليورو، وفقا للوثيقة.

كما تستكشف الوثيقة سبل تشجيع استخدام اليورو في الإصدارات والمعاملات، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والمواد الخام الحيوية والنقل الجوي والدفاع.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، الذي ضغط مع نظيره الفرنسي من أجل اتخاذ إجراءات أسرع: "يرغب المستثمرون الدوليون في تنويع استثماراتهم، وهم يبحثون عن التواصل مع أوروبا، ولهذا السبب نريد أن نكون ملاذا آمنا للاستثمارات الرأسمالية من جميع أنحاء العالم".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور: "في مواجهة تحديات هائلة في جميع أنحاء العالم، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون أقوى، وأسرع، وأن يعمل على تعزيز قدراته التنافسية وقدرته على أن يكون قويا ومستقلا"، مضيفا: "أوروبا بارعة في التحرك بسلاسة، لكن يجب أن تكون أفضل عند التحرك أسرع، وهذا ما سنفعله".

في الوقت نفسه قال مسئول في وزارة المالية الفرنسية رافضا الكشف عن هويته إن المسؤولين الفرنسيين يأملون في فهم أعمق لمدى تأثير هذه الخطوة سلبا على المصدرين الأوروبيين نتيجة الارتفاع المتوقع لسعر اليورو مقابل الدولار.