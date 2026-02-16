مباحثات سعودية إيرانية تتركز على التعاون البرلماني بين الرياض وطهران

بحث نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بمقر مجلس الشورى في الرياض، اليوم الاثنين، مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضا عزيزي، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الرياض وطهران.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال اللقاء أيضا ناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المدير العام للشئون البرلمانية والقانونية بوزارة الخارجية الإيرانية فيبيان له أمس الأحد، إن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة، وتوسيع التعاون بين البرلمانين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استخدام الدبلوماسية البرلمانية لتطوير العلاقات بين البلدين.

يذكر أن السعودية وايران أعلنتا، في مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة، بوساطة الصين.