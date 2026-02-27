وزير الري يتابع موقف المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن "المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية".

إحلال وتجديد المنشآت المائية

واستعرض التقرير موقف الأعمال الجاري تنفيذها حاليا، حيث يجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لـ 637 منشأ مائي متنوع، كما يجرى عمل معاينة لتقييم 2216 منشأ مائي آخر، كما تم طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، وجارٍ البت الفني والمالي.

وقد شملت مرحلة التدقيق الأولى من المشروع، والتي انتهت في شهر يونيو 2024، تدقيق تقييم 416 منشأ مائي، وشملت مرحلة التدقيق الثانية، والتي انتهت في شهر ديسمبر 2024، تدقيق تقييم 651 منشأ مائي، كما يجرى العمل في تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة من المشروع بإجمالي 2216 منشأ مائي موزعين على مختلف المحافظات.

تطوير منظومة توزيع المياه

وصرح الدكتور سويلم بأن تأهيل المنشآت المائية يُعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بدلا من المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، موضحا أنه وبناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية السابق إعدادها لـ 60 ألف منشأ مائي، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث تم حتى تاريخه نهو المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، وجارٍ العمل في مرحلة التدقيق الثالثة بالمشروع.

وأكد الوزير مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة كل المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، فيما يتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكل المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقا للخطة الموضوعة.

يذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

لجان مختصة بالمحافظات

كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة؛ لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، فيما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة.