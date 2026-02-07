 مباحثات قطرية - أمريكية في واشنطن لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية - بوابة الشروق
السبت 7 فبراير 2026 11:05 م القاهرة
مباحثات قطرية - أمريكية في واشنطن لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 فبراير 2026 - 9:25 م | آخر تحديث: السبت 7 فبراير 2026 - 9:25 م

اجتمع وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية في قطر أحمد بن محمد السيد، مع عدد من المسئولين الأمريكيين خلال زيارة رسمية يقوم بها للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، أن الوزير القطري اجتمع مع كل من وكيل وزارة التجارة لشئون الصناعة والأمن جيفري كيسلر، ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسسيوس، والمساعد الخاص للرئيس الأمريكي والمدير الأول لسلاسل التوريد العالمية في مجلس الأمن القومي ديفيد كوبلي.

وأوضح وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية، أهمية الشراكة التي تجمع بين البلدين في مجالات متعددة، منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشهد تطورا مستمرا يعكس متانة العلاقات الثنائية ورغبة الجانبين في تعزيزها مستقبلا.

