المغرب يواصل إجلاء السكان من 4 أقاليم بسبب الفيضانات والسيول

تواصل السلطات المغربية، السبت، إجلاء السكان من 4 أقاليم اجتاحتها الفيضانات والسيول لليوم الـ11 على التوالي، بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة واتساع رقعة القرى المتضررة.

وقال مراسل الأناضول، إن السلطات تواصل عمليات إجلاء المواطنين في أقاليم العرائش (شمال)، والقنيطرة (غرب)، وسيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال)، إضافة إلى توفير أماكن إيواء مؤقتة في مدن قريبة.

ومنذ 28 يناير الماضي، تشهد هذه الأقاليم فيضانات بعدة مدن، خاصة في القصر الكبير، جراء ارتفاع مستوى "وادي اللوكوس" إثر امتلاء سد "واد المخازن" ليصل إلى 156 بالمئة من سعته للمرة الأولى، ما أدى إلى فيضانه، وفقا لمعطيات رسمية.

وتدخلت وحدات من الجيش ليلة الجمعة/السبت، بعد تلقي نداءات استغاثة من مواطنين ضواحي شفشاون (شمال) والقنيطرة (غرب)، وسط صعوبات تواجهها فرق الإنقاذ بسبب التضاريس الجبلية ووعورة المسالك، واتساعد عدد القرى التي غمرتها المياه، وفق المراسل.

وأشار إلى أن السلطات واجهت تحديات في نقل المواشي التابعة للمزارعين، فيما جرى تخصيص أماكن لإيواءها في بعض المخيمات، خاصة ضواحي القنيطرة.

ولفت إلى أن المياه غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في إقليم القنيطرة وسيدي علال التازي.

وفي مدينة القصر الكبير، وبعد إجلاء السكان، عملت السلطات على توفير الطعام للحيوانات الضالة التي بقيت في المدينة، إلى جانب مبادرات حقوقية لنقل عدد منها إلى آماكن آمنة، وفق مقاطع مصورة تداولها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

والخميس، أعلنت وزارة الداخلية إجلاء أكثر من 154 ألف شخص من أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها مناطق شمالي البلاد خلال الأيام العشرة الماضية.

والخميس، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي، إن الفيضانات التي تضرب الأقاليم الأربعة "لم تسجل أي ضحايا".