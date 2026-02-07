النائبة منى قشطة: الدولة داعمة للتحول الرقمي ويجب قياس تأثير تلك المنصات في المجتمع المصري

نائبة التنسيقية تسأل التربية والتعليم عن جدوى محتوى قنوات مدرستنا

قدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب المؤتمر، سؤالًا موجهًا إلى الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى فعالية المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات "مدرستنا" والمنصات الرقمية المرتبطة بها، ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى حكم المادة (١٢٩) من الدستور والمادة (١٩٨) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت النائبة منى قشطة في سؤالها أن الدولة تتجه نحو دعم التحول الرقمي في التعليم، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم قنوات "مدرستنا" عبر القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتطبيق الهاتف المحمول، بهدف تقديم المحتوى التعليمي لطلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، ومناقشة القضايا التعليمية المهمة لأولياء الأمور والمتخصصين.

وأشارت نائبة التنسيقية، إلى أن نسب المشاهدة والتفاعل مع هذه القنوات والمنصات لا تزال محدودة، كما لوحظت ملاحظات حول لغة وأسلوب تقديم بعض البرامج وملاءمتها للتنوع الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي والثقافي للطلاب والأسر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة هذه القنوات في تحقيق الأثر التعليمي المرجو.

وطالبت النائبة، الوزير بالإجابة على عدة نقاط مهمة، منها: الآليات والمعايير المعتمدة لقياس نسب المشاهدة والتفاعل، توافر الدراسات التقييمية الدورية، حجم الإنفاق المخصص لإنتاج وبث المحتوى، خطة الوزارة لتطوير المحتوى بما يتناسب مع أنماط التلقي الرقمية الحديثة، أبرز التحديات والفرص، ومدى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وأكدت النائبة منى قشطة، ضرورة الرد الكتابي وفق المادة (٢٠٠) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتعزيز متابعة فعالية المحتوى التعليمي الرقمي ومساهمته في تطوير التعليم قبل الجامعي.