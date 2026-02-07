وزير الإسكان يوجه بتكثيف العمل لرفع كفاءة مدخل مارينا 5 والسوق التجارية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الميدانية اليوم بتفقد مشروعات "مارينا 8" وأعمال تطوير الطريق الرئيسي لمدخل مارينا 5.



وعاين وزير الإسكان الأعمال الجارية بإحدى الفيلات بمشروع "مارينا 8"، وتابع سير العمل بالمشروع الذي يُقام على مساحة 179 فداناً، ويضم 243 مبنى سكنياً تشمل "شاليهات وفيلات" بإجمالي 917 وحدة.

كما بحث الوزير موقف تنفيذ شبكات المرافق التي تضم مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، والطرق، إضافة إلى أعمال شبكة الكهرباء وتنسيق الموقع العام.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدخل مارينا 5 بطول 2 كم، بجانب متابعة رفع كفاءة منطقة السوق التجارية، وأعمال تطوير الطرق والزراعات والإنارة.

ووجه الشربيني بدفع معدلات التنفيذ في أعمال التطوير الجارية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق والمسطحات الخضراء التي انتهى العمل بها.

كما وجه وزير الإسكان بتكثيف العمل ووضع جداول زمنية دقيقة لجميع المراحل، مع الوجود الميداني المستمر لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.