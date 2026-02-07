شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شبكة أطباء السودان، إن الدعم السريع ارتكب مجزرة جديدة بولاية شمال كردفان، عقب استهدافه لعربة نقل تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، أثناء وصولها لمدينة الرهد قادمة من منطقة دبيكر.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، أن «الاستهداف أسفر عن مقتل 24 شخصًا، بينهم نساء و8 أطفال 2 منهم رضع، إلى جانب إصابة آخرين تم إسعافهم إلى مدينة الرهد لتلقي العلاج، في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، ونقص حاد في الإمكانيات الطبية».

والجمعة، اتهمت حكومة ولاية شمال كردفان قوات الدعم السريع، بقصف قوافل مساعدات إنسانية وشاحنات وقود في ثلاث نقاط بالولاية عبر الطيران المسير.

وأدانت الحكومة المحلية في بيان هجمات الدعم السريع على الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والجهات الأممية باتخاذ مواقف حاسمة، وفرض عقوبات رادعة لملاحقة قيادات الدعم السريع.

وأسفرت الهجمات بالطيران المسير على طول الطريق الرابط بين الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وكوستي بولاية النيل الأبيض.

وتشتد حدة القتال في مناطق كردفان المتاخمة لإقليم دارفور، عقب سقوط الفاشر وتوسع قوات الدعم السريع نحو مدن كردفان المجاورة والغنية بالنفط والأراضي الزراعية، والتي تمثل ممرًا حيويًا يربط دارفور بالعاصمة الخرطوم.

وحذرت الأمم المتحدة مرارًا من احتمال تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، حربًا أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص داخل السودان وخارجه.