مسئولة أممية تطالب بإدخال المساعدات الانسانية والطبية إلى غزة دون عوائق

طالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بشئون الأطفال والصراعات المسلحة "فانيسا فريزر" ، بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى قطاع غزة.

وقال فريزر ـ في تصريحات لقناة ( القاهرة) الاخبارية اليوم السبت ـ إن أطفال غزة يعانون من أزمات وصدمات نفسية نتيجة الحرب ، مؤكدة أنهم بحاجة إلى تقديم الدعم النفسي لهم.

وأضافت أن أطفال غزة عانوا خلال العامين السابقين بسبب نقص الغذاء وكل مستلزمات الحياة ، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من أجل الأطفال وأسرهم.

وشددت المسئولة الأممية على ضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة لاطفال غزة ، كما أكدت ضرورة أن يعود الأطفال في غزة إلى مدارسهم.