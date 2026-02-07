مسئولة أممية تطالب بإدخال المساعدات الانسانية والطبية إلى غزة دون عوائق

طالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بشئون الأطفال والصراعات المسلحة "فانيسا فريزر" ، بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى قطاع غزة.
وقال فريزر ـ في تصريحات لقناة ( القاهرة) الاخبارية اليوم السبت ـ إن أطفال غزة يعانون من أزمات وصدمات نفسية نتيجة الحرب ، مؤكدة أنهم بحاجة إلى تقديم الدعم النفسي لهم.
وأضافت أن أطفال غزة عانوا خلال العامين السابقين بسبب نقص الغذاء وكل مستلزمات الحياة ، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من أجل الأطفال وأسرهم.
وشددت المسئولة الأممية على ضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة لاطفال غزة ، كما أكدت ضرورة أن يعود الأطفال في غزة إلى مدارسهم.