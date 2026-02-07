مئات السويديين يتظاهرون في ستوكهولم ضد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تظاهر مئات الأشخاص الداعمين لفلسطين في ستوكهولم، عاصمة السويد، احتجاجًا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر مراسل وكالة الأناضول أن مئات من أنصار فلسطين تجمعوا في ساحة أودنبلان وسط ستوكهولم، السبت، بدعوة من منظمات المجتمع المدني.

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم إزاء هجمات إسرائيل على غزة في خرق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

كما استنكر المتظاهرون القيود والعراقيل التي تضعها القوات الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة.

وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون إلى مبنى البرلمان السويدي رافعين لافتات كُتبت عليها عبارات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في القطاع.

وقالت الناشطة السويدية كارين وايلد، في حديث للأناضول، إنها شاركت في الاحتجاج للفت الانتباه إلى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "هناك إبادة جماعية تُرتكب أمام أعيننا، وتُبث مباشرة على جميع الشاشات. ما يحدث مروّع، فالأطفال يموتون من البرد والجوع".

ويوميًا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينيًا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حربًا على غزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.