تايوان ترصد 6 طائرات عسكرية و7 سفن بحرية صينية حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية ست طائرات عسكرية وسبع سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة وصباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن خمس من الطائرات عبرت الخط الفاصل، في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية والشرقية للبلاد، وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم السبت.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 41 مرة وسفنا 38 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".