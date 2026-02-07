 باكستان.. ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في مسجد إلى 36 قتيلا - بوابة الشروق
السبت 7 فبراير 2026 6:10 م القاهرة
الأناضول
نشر في: السبت 7 فبراير 2026 - 5:14 م | آخر تحديث: السبت 7 فبراير 2026 - 5:14 م

أعلنت باكستان، السبت، أن عدد القتلى جراء التفجير في مسجد بالعاصمة إسلام آباد خلال صلاة الجمعة، ارتفع إلى 36 شخصا.

جاء ذلك في بيان لمعهد العلوم الطبية الباكستاني، وفقا لصحيفة "داون"، أوضح فيه ارتفاع الحصيلة إلى 36 قتيلا، بينما لا تزال حالات بعض المصابين حرجة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر (لم تسمها)، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، وأنه سافر عدة مرات إلى أفغانستان.

في حين أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي أعلنت مسئوليتها عن الهجوم.

وكانت آخر حصيلة أفادت بمقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 169 آخرين، جراء تفجير استهدف مسجد الإمام برقة للطائفة الشيعية في إسلام أباد خلال إقامة صلاة الجمعة.

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن الانفجار سببه "هجوم انتحاري".

