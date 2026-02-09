 نادر رشاد: طموحنا يتجاوز التأهل ونسعى للقب أمم أفريقيا للصالات - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 11:39 ص القاهرة
نادر رشاد: طموحنا يتجاوز التأهل ونسعى للقب أمم أفريقيا للصالات

 كريم صلاح
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 11:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 11:15 ص

 أكد نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، أن بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026 يمثل محطة مهمة في مسيرة الفريق، لكنه شدد على أن الهدف لا يقتصر على مجرد التأهل، بل يمتد إلى المنافسة بقوة على اللقب وتقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية قارياً.

وأوضح رشاد أن المرحلة الحالية تمثل بداية إعداد مكثف وجاد من أجل الظهور بصورة مشرفة خلال البطولة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات التي تستضيفها المغرب.

وثمّن المدير الفني الدعم الذي قدمه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مؤكداً أن المساندة الإدارية وتوفير الإمكانات كان لهما دور بارز في تذليل العقبات خلال مشوار التصفيات.

كما وجه رشاد الشكر إلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، مشدداً على أن روح العمل الجماعي والتكاتف كانت العامل الحاسم في تحقيق التأهل، معرباً عن ثقته في قدرة المنتخب على تقديم بطولة قوية تليق بطموحات الجماهير المصرية.


