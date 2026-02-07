بيراميدز بالزي البديل ضد ريفرز يونايتد بدوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد اليوم بمدينة أويو النيجيرية، الاجتماع الفني لمباراة ريفرز يونايتد وبيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو في نيجيريا في خامس جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي نادي بيراميدز زيه البديل الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي ريفرز زيه الأساسي الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون النبيتي الكامل.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وزياد أشرف إداري الفريق.