أيمن بهجت قمر عن شيرين: لماذا نشغل بالنا بمشكلاتها الشخصية

طالب السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، بضرورة الفصل بين الحياة الشخصية للفنانة شيرين عبد الوهاب وبين ما تقدمه من فن، مشددا على أن التركيز يجب أن ينصب على نجاحاتها الفنية.

وتساءل خلال لقائه ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» : «لماذا نشغل بالنا بمشاكلها الشخصية؟»، مشيرا إلى أن شيرين عندما تطرح أي أغنية تحقق نجاحا.

واستشهد بنفسه كمثال، موضحا أنه يجلس في اللقاء ولا أحد يعلم حالته النفسية الداخلية سواء كان يضحك أو يبكي أو مكتئبا، مؤكدا أن الجمهور يحاسبه على أعماله الفنية.

وأضاف أن الجمهور يجب أن يركز فيما يقدمه الفنان من فن، حتى لو ارتكب صاحب الشأن خطأ وجعل الجمهور يطلع على حياته الشخصية.

وأشار إلى أن شيرين عبد الوهاب قدمت مؤخرًا مجموعة أغانٍ بالتعاون مع عزيز الشافعي وتامر حسين ومدين وتوما، ورغم عدم وجود شركة إنتاج إلا أن هذه الأعمال حققت نجاحًا كبيرًا، معقبا: «الأعمال دي كسرت الدنيا».

وأكد أن المطلوب منها خلال الفترة المقبلة، الاستمرار في تقديم أغان جيدة فقط، قائلا: «الأمل سيأتي بالنجاح»، منوها بأن شيرين كلما حققت نجاحا سيزداد لديها الأمل.