ترامب يرفض الاعتذار عن منشور يصور أوباما وزوجته على هيئة قردين

- ترامب يتنصل من الواقعة ويحمل موظفيه المسئولية ويصر على أنه الرئيس الأقل عنصرية

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتذار عن مقطع فيديو نُشر على حسابه في منصة "تروث سوشيال" - والذي حُذف لاحقا - تضمن صورة عنصرية تُصور الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما على هيئة قردين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، سأل الصحفيون ترامب عن المنشور، فأصر الرئيس الأمريكي على أنه "أقل رئيس عنصري عرفتموه منذ زمن طويل"، وألقى باللوم في المنشور على موظفيه، وفقا لصحيفة "إندبدنت" البريطانية.

وقال ترامب: "لقد اطلعت عليه. رأيته، ونظرت فقط إلى الجزء الأول منه. كان يتحدث عن تزوير الانتخابات".

وتابع: "أعتقد أنه في نهايته كان هناك شيء ما لم يعجب الناس، وأنا أيضا لم يكن ليعجبني، لكنني لم أره. لقد اطلعت فقط على الجزء الأول، وكان يتحدث عن تزوير (أصوات) الناخبين عبر الآلات (الخاصة بالتصويت)، ومدى فساد ذلك، ومدى بشاعته".

وقال ترامب إنه بعد أن شاهد أحد موظفيه الفيديو كاملا، تم حذفه. وظهر المنشور على حساب الرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشيال" لمدة 12 ساعة تقريبا يوم الجمعة.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن دعوات من جمهوريين آخرين للاعتذار عن الفيديو، رفض ترامب تحمل المسئولية.

وقال ترامب: "لا، لم أرتكب خطأً، أنني شاهدت بدايته فقط. وكان كل شيء على ما يرام".

من جهته، قال السيناتور الجمهوري، تيم سكوت، إنه كان "يدعو الله أن يكون الفيديو مزيفا".

وقال سكوت، وهو أمريكي من أصل إفريقي، في منشور على منصة "إكس" قبل حذف الفيديو: "هذا أكثر عمل عنصري رأيته من هذا البيت الأبيض. على الرئيس حذفه".

وصرح السيناتور الجمهوري، روجر ويكر، في منشور على منصة "إكس"، إن على ترامب "حذف الفيديو والاعتذار".