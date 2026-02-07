قدم المخرج عبدالله صابر العرض المسرحي "سالب واحد" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون؛ حيث يناقش العرض قضايا الاختلاف والقبول، والتحديات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية.

وتنطلق المسرحية من قصة طفل يولد بإعاقة، لتسلّط الضوء على الصراع الداخلي للأهل ونظرة المجتمع، في معالجة فنية تمس الوجدان وتطرح أسئلة إنسانية شائكة.

وتتمحور الأحداث حول صدمة الأسرة بولادة طفل من ذوي الهمم، حيث يواجه الأب، الذي يجسده مصطفى رشدي، حالة من الرفض والإنكار، بينما تعاني الأم، وتؤدي دورها سالي سعيد، من آلام جسدية ونفسية مضاعفة، وفي بُعد رمزي مؤثر، تُجسد يارا المليجي الصوت الداخلي للطفل، معبرة عن عالمه الإنساني ومشاعره المكبوتة.

تحمل المسرحية رسالة واضحة كدعوة إلى الإنسانية والوعي المجتمعي، وضرورة القبول والاحتواء الحقيقي لفئة ذوي الهمم، باعتبارهم جزءً أصيلا من النسيج الإنساني، لا عبئا على الأسرة أو المجتمع.



العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في بطولته أحمد عباس وسالي سعيد ومصطفى رشدي ويارا المليجي ومصطفى عبدالهادي وعبدالرحمن محسن، استعراضات مي زريق، ومساعدا الإخراج ندى غنيم ونور الدمرداش، ومن تأليف محمد عادل، وأشعار مخرج العرض عبدالله صابر.